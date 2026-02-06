Movil - LB1A -
febrero 6, 2026 | 18:13
Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 06 | La escritura y la espiritualidad

POR Redacción ADN / Staff
En este episodio, converso con Ruth Vargas, escritora y tanatóloga, sobre cómo la escritura puede ser una vía profunda de sanación espiritual, autoconocimiento y transformación interior.

Una charla íntima para quienes buscan escribir desde el alma y para el alma.

