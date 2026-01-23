Movil - LB1A -
    enero 23, 2026 | 18:23
    Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 05 | Los Negocios y La Biblias con Carmen Bueno

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    En este quinto episodio de Despierta Y Avanza, Yessica Ramírez conversa con Carmen Bueno sobre un tema tan actual como profundo:
    la relación entre los negocios y los principios bíblicos.

    💬 ¿Es compatible el éxito financiero con una vida espiritual íntegra?
    📖 ¿Qué enseñanzas prácticas ofrece la Biblia para emprendedores y empresarios?
    💼 ¿Cómo equilibrar propósito, fe y dinero?

    Una charla poderosa que te invita a repensar tu visión del dinero, el trabajo y el propósito desde una perspectiva espiritual y práctica.

    🔔 No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre despertar espiritual, conciencia y evolución humana.

