Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 05 | Los Negocios y La Biblias con Carmen Bueno

En este quinto episodio de Despierta Y Avanza, Yessica Ramírez conversa con Carmen Bueno sobre un tema tan actual como profundo:
la relación entre los negocios y los principios bíblicos.
💬 ¿Es compatible el éxito financiero con una vida espiritual íntegra?
📖 ¿Qué enseñanzas prácticas ofrece la Biblia para emprendedores y empresarios?
💼 ¿Cómo equilibrar propósito, fe y dinero?
Una charla poderosa que te invita a repensar tu visión del dinero, el trabajo y el propósito desde una perspectiva espiritual y práctica.
