Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 04 | Energía positiva con Erika Garay

En este episodio de Despierta y Avanza, Yessica Ramírez conversa con Erika Garay, experta en desarrollo personal, sobre el poder transformador de la energía positiva en nuestra vida diaria. Descubre cómo cultivar pensamientos que elevan tu vibración, hábitos que generan bienestar y cómo rodearte de personas y espacios que impulsan tu crecimiento.
🌟 Si buscas herramientas prácticas para vivir con más intención, alegría y enfoque, este episodio es para ti.
