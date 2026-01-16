Movil - LB1A -
    enero 16, 2026 | 18:45
    Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 04 | Energía positiva con Erika Garay

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio de Despierta y Avanza, Yessica Ramírez conversa con Erika Garay, experta en desarrollo personal, sobre el poder transformador de la energía positiva en nuestra vida diaria. Descubre cómo cultivar pensamientos que elevan tu vibración, hábitos que generan bienestar y cómo rodearte de personas y espacios que impulsan tu crecimiento.

    🌟 Si buscas herramientas prácticas para vivir con más intención, alegría y enfoque, este episodio es para ti.

