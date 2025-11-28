Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 01 | Células, Emociones y Energía con Martha Hernández

Publicidad - LB2 -

En este episodio de DespiertaYAvanza, Jessica Ramírez conversa con la Dra. Martha Hernández, médica integrativa, sobre cómo la ciencia, la medicina y la espiritualidad se entrelazan a través de nuestras células, emociones y energía.

¿Sabías que tus emociones pueden influir en tu salud celular? ¿Y que el cuerpo energético es parte fundamental en procesos de sanación? Acompáñanos en esta conversación transformadora donde la Dra. Hernández nos explica cómo la medicina moderna está integrando conceptos ancestrales de espiritualidad y conciencia.

Descubre cómo podemos despertar y avanzar desde una mirada integral del ser humano, uniendo cuerpo, mente y espíritu.