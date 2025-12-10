Movil - LB1A -
    diciembre 10, 2025
    EL PODCAST 088 | Ivanna Fuentes: Visión que transforma

    En este episodio de ADN EL PODCAST, conversamos con Ivanna Fuentes, Directora de Relaciones Públicas y Marketing de Gazpro, una de las empresas gasolineras con mayor crecimiento en México. Desde su formación en Boston hasta su regreso a Ciudad Juárez, Ivanna no solo ha impulsado una expansión empresarial sin precedentes, sino que también lidera con propósito, equidad y visión social.

    Descubre cómo Gazpro pasó de 102 a 132 estaciones, la alianza estratégica con Walmart, y el impacto real de la Fundación Gazpro, que beneficia a más de 200 mil personas al año.

    Además, hablamos de liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres, de la fuerza de su legado familiar, y del compromiso de construir una empresa donde el corazón y los resultados conviven.

