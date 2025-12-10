EL PODCAST 088 | Ivanna Fuentes: Visión que transforma

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart
En este episodio de ADN EL PODCAST, conversamos con Ivanna Fuentes, Directora de Relaciones Públicas y Marketing de Gazpro, una de las empresas gasolineras con mayor crecimiento en México. Desde su formación en Boston hasta su regreso a Ciudad Juárez, Ivanna no solo ha impulsado una expansión empresarial sin precedentes, sino que también lidera con propósito, equidad y visión social.
Descubre cómo Gazpro pasó de 102 a 132 estaciones, la alianza estratégica con Walmart, y el impacto real de la Fundación Gazpro, que beneficia a más de 200 mil personas al año.
Además, hablamos de liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres, de la fuerza de su legado familiar, y del compromiso de construir una empresa donde el corazón y los resultados conviven.
🔔 Suscríbete para más historias que inspiran y transforman.
👂 Escucha. Conecta. Comparte. #ADNELPODCAST
Dale like, comenta y comparte este episodio.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/