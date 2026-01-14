Movil - LB1A -
    enero 14, 2026 | 16:41
    EL PODCAST 088 | Ivanna Fuentes: Visión que transforma

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    En este primer episodio del año, David Gamboa recibe a Juan Dávila, un empresario reconocido en su comunidad, quien se presenta no para hablar de éxito, sino para compartir una de las etapas más oscuras y dolorosas de su vida: su infidelidad y las devastadoras consecuencias que trajo para su familia, su reputación y su paz interior.

    Sin morbo ni juicios, este episodio es un ejercicio de responsabilidad, vulnerabilidad y redención, donde Juan nos habla del proceso de asumir sus errores, perderlo todo, y comenzar desde cero.

    💔 ¿Qué sucede cuando se rompe la confianza?
    🧠 ¿Cómo se enfrenta el ego, la vergüenza y el juicio social?
    🙏 ¿Es posible sanar y reconstruir una relación después de una traición?

    Una conversación valiente y necesaria sobre la importancia de rendir cuentas, cambiar desde lo profundo, y no confundir amor con costumbre ni valentía con orgullo.

    👉 Si estás atravesando una crisis de pareja, este episodio puede ser una alerta temprana para evitar errores irreversibles.

