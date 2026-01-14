EL PODCAST 088 | Ivanna Fuentes: Visión que transforma

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart

En este primer episodio del año, David Gamboa recibe a Juan Dávila, un empresario reconocido en su comunidad, quien se presenta no para hablar de éxito, sino para compartir una de las etapas más oscuras y dolorosas de su vida: su infidelidad y las devastadoras consecuencias que trajo para su familia, su reputación y su paz interior.

- Publicidad - HP1

Sin morbo ni juicios, este episodio es un ejercicio de responsabilidad, vulnerabilidad y redención, donde Juan nos habla del proceso de asumir sus errores, perderlo todo, y comenzar desde cero.

💔 ¿Qué sucede cuando se rompe la confianza?

🧠 ¿Cómo se enfrenta el ego, la vergüenza y el juicio social?

🙏 ¿Es posible sanar y reconstruir una relación después de una traición?

Una conversación valiente y necesaria sobre la importancia de rendir cuentas, cambiar desde lo profundo, y no confundir amor con costumbre ni valentía con orgullo.

👉 Si estás atravesando una crisis de pareja, este episodio puede ser una alerta temprana para evitar errores irreversibles.

🔔 Suscríbete para más historias que inspiran y transforman.

👂 Escucha. Conecta. Comparte. #ADNELPODCAST

Dale like, comenta y comparte este episodio.