EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un tema menor: es una responsabilidad social, legal y humana.

Hoy conversamos con Alma Arredondo, quien lidera la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), una dependencia que transforma la relación entre personas y mascotas en nuestra ciudad.

¿De qué hablamos?

✅ ¿Qué es DABA y por qué fue creada?

✅ Esterilizaciones masivas: ¿la solución a la sobrepoblación?

✅ Microchips para mascotas: identificación segura y gratuita

✅ Cambios legales: ya no se permite abandonar animales sin consecuencias

✅ Cómo actuar ante un caso de maltrato animal

✅ Programas educativos en escuelas y colaboración con Eugenio Derbez

✅ El cambio de cultura empieza desde casa… y desde la infancia.

Denuncias de maltrato animal en Juárez:

WhatsApp: 654 3391

Sigue a DABA en Facebook para conocer sus campañas, videos y puntos de esterilización o microchip.

Dale like, comenta y comparte este episodio para que más personas comprendan que una mascota no es un objeto: es un ser sintiente, protegido por la ley.