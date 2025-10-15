Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 16, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 16, 2025 | 9:50
    InicioADN TV

    EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart

    En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un tema menor: es una responsabilidad social, legal y humana.
    Hoy conversamos con Alma Arredondo, quien lidera la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), una dependencia que transforma la relación entre personas y mascotas en nuestra ciudad.

    - Publicidad - HP1

    ¿De qué hablamos?

    ✅ ¿Qué es DABA y por qué fue creada?
    ✅ Esterilizaciones masivas: ¿la solución a la sobrepoblación?
    ✅ Microchips para mascotas: identificación segura y gratuita
    ✅ Cambios legales: ya no se permite abandonar animales sin consecuencias
    ✅ Cómo actuar ante un caso de maltrato animal
    ✅ Programas educativos en escuelas y colaboración con Eugenio Derbez
    ✅ El cambio de cultura empieza desde casa… y desde la infancia.

    Denuncias de maltrato animal en Juárez:
    WhatsApp: 654 3391

    Sigue a DABA en Facebook para conocer sus campañas, videos y puntos de esterilización o microchip.

    Dale like, comenta y comparte este episodio para que más personas comprendan que una mascota no es un objeto: es un ser sintiente, protegido por la ley.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:42:26
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 047 | Habladas a la 4T

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Desde ADN Studio, David Gamboa...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Ha censado Bienestar a 26 mil 311 viviendas afectadas por las lluvias

    De las viviendas censadas en 58 municipios: 17 mil 120 son en Veracruz; 4...
    Juárez / El Paso

    Niñez, eje central del trabajo del DIF Municipal: Rubí Enríquez durante Primer Informe

    Trabajar por el bienestar de la niñez, cuidar su salud mental, fortalecer su educación...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.