EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un tema menor: es una responsabilidad social, legal y humana.
Hoy conversamos con Alma Arredondo, quien lidera la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), una dependencia que transforma la relación entre personas y mascotas en nuestra ciudad.
¿De qué hablamos?
✅ ¿Qué es DABA y por qué fue creada?
✅ Esterilizaciones masivas: ¿la solución a la sobrepoblación?
✅ Microchips para mascotas: identificación segura y gratuita
✅ Cambios legales: ya no se permite abandonar animales sin consecuencias
✅ Cómo actuar ante un caso de maltrato animal
✅ Programas educativos en escuelas y colaboración con Eugenio Derbez
✅ El cambio de cultura empieza desde casa… y desde la infancia.
Denuncias de maltrato animal en Juárez:
WhatsApp: 654 3391
Sigue a DABA en Facebook para conocer sus campañas, videos y puntos de esterilización o microchip.
