febrero 24, 2026 | 18:12
CONSENSUM 087 | Cae El Mencho

POR Redacción ADN / Staff
Spotify |YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcasts | iHeart

En el episodio 87 de CONSENSUM, la mesa se enciende con movimientos estratégicos, campañas anticipadas y un golpe que sacude al bajo mundo.

🎯 Los 300 de Luisa Alcalde
Morena inicia la formación de cuadros juveniles con una reunión clave en Acapulco. La primera de cinco en el país. ¿Semillero rumbo a 2027? ¿Operación estructura nacional anticipada?

🔵 PAN a ras de tierra
Con técnica de “toque de puerta” al estilo Testigos de Jehová, la gobernadora y la dirigente estatal encabezan brigadas azules. Selfies, territorio y paseíllo de aspirantes. ¿Campaña disfrazada o estrategia de proximidad?

⚠️ Reacomodos en el bajo mundo
Reportes sobre la supuesta caída del Mencho en un operativo del Ejército desatan preguntas inevitables: ¿vacío de poder? ¿reconfiguración criminal? ¿impacto político?

Análisis directo, lectura entre líneas y contexto electoral rumbo a 2027.

Un episodio que mezcla análisis político con una mirada crítica a la cultura y el discurso oficial.

🎤 PARTICIPAN:

  • Ángeles Gómez
  • Poncho Becerra
  • 📺 Conduce: Raúl Ruiz
La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
Deportes

Oro y récord mundial para México

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) - La tercer medalla de oro para la...
Orbe

Continúan las protestas en Irán por la muerte de una mujer

La policía antidisturbios y las fuerzas de seguridad se han enfrentado con los manifestantes...
A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

