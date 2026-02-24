CONSENSUM 087 | Cae El Mencho

Publicidad - LB2 -

En el episodio 87 de CONSENSUM, la mesa se enciende con movimientos estratégicos, campañas anticipadas y un golpe que sacude al bajo mundo.

🎯 Los 300 de Luisa Alcalde

Morena inicia la formación de cuadros juveniles con una reunión clave en Acapulco. La primera de cinco en el país. ¿Semillero rumbo a 2027? ¿Operación estructura nacional anticipada?

🔵 PAN a ras de tierra

Con técnica de “toque de puerta” al estilo Testigos de Jehová, la gobernadora y la dirigente estatal encabezan brigadas azules. Selfies, territorio y paseíllo de aspirantes. ¿Campaña disfrazada o estrategia de proximidad?

⚠️ Reacomodos en el bajo mundo

Reportes sobre la supuesta caída del Mencho en un operativo del Ejército desatan preguntas inevitables: ¿vacío de poder? ¿reconfiguración criminal? ¿impacto político?

Análisis directo, lectura entre líneas y contexto electoral rumbo a 2027.

Un episodio que mezcla análisis político con una mirada crítica a la cultura y el discurso oficial.

🎤 PARTICIPAN:

Ángeles Gómez

Poncho Becerra

📺 Conduce: Raúl Ruiz