CONSENSUM 086| PAN Contra Elección de Regidores

En este episodio 84 de CONSENSUM, Raúl Ruiz conduce una mesa crítica e informada con Angeles Gómez y Poncho Becerra Allen, donde convergen los temas políticos, culturales y mediáticos más relevantes del momento.

1️⃣ El PAN se opone a la elección directa de regidores. ¿Qué hay detrás de esta postura? ¿Miedo a perder el control político local?

2️⃣ Los desencuentros con Marx Arriaga terminan en su salida. ¿Se rompe la narrativa educativa de la 4T? ¿Qué implicaciones deja su gestión?

3️⃣ Esto es México: Hablamos de Salma Hayek y su papel en la cinematografía nacional. ¿Símbolo de éxito internacional o figura lejana de la realidad mexicana?

Un episodio que mezcla análisis político con una mirada crítica a la cultura y el discurso oficial.

🎤 PARTICIPAN:

Ángeles Gómez

Poncho Becerra

📺 Conduce: Raúl Ruiz