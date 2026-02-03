CONSENSUM 085 | Adiós Adán

Spotify |YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcasts | iHeart
En esta nueva edición de CONSENSUM, Raúl Ruiz modera una mesa de análisis donde las renuncias, las fracturas y los ataques directos dominan la conversación política de la semana.
🔹 La renuncia de Adán Augusto López: ¿Sale debilitado o fortalecido? ¿Qué negoció antes de irse? ¿Lo veremos reaparecer en el tablero electoral de 2027?
🔹 “Tengo lista mi renuncia” – Ricardo Monreal: El senador lanza un mensaje críptico tras el cisma morenista. ¿Qué se mueve dentro del partido guinda?
🔹 El tráfico influenciometro: Cruz Pérez Cuéllar señala a los familiares de Daniela Álvarez y Xóchitl Gálvez. ¿Ataque justificado o guerra sucia?
Un episodio tenso, estratégico y con lectura entre líneas, ideal para quienes quieren entender los reacomodos en Morena y los primeros movimientos rumbo a 2027.
🎤 PARTICIPAN:
- Ángeles Gómez
- Poncho Becerra
- 📺 Conduce: Raúl Ruiz
