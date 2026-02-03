Movil - LB1A -
febrero 3, 2026
CONSENSUM 085 | Adiós Adán

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
En esta nueva edición de CONSENSUM, Raúl Ruiz modera una mesa de análisis donde las renuncias, las fracturas y los ataques directos dominan la conversación política de la semana.

🔹 La renuncia de Adán Augusto López: ¿Sale debilitado o fortalecido? ¿Qué negoció antes de irse? ¿Lo veremos reaparecer en el tablero electoral de 2027?

🔹 “Tengo lista mi renuncia” – Ricardo Monreal: El senador lanza un mensaje críptico tras el cisma morenista. ¿Qué se mueve dentro del partido guinda?

🔹 El tráfico influenciometro: Cruz Pérez Cuéllar señala a los familiares de Daniela Álvarez y Xóchitl Gálvez. ¿Ataque justificado o guerra sucia?

Un episodio tenso, estratégico y con lectura entre líneas, ideal para quienes quieren entender los reacomodos en Morena y los primeros movimientos rumbo a 2027.

🎤 PARTICIPAN:

  • Ángeles Gómez
  • Poncho Becerra
  • 📺 Conduce: Raúl Ruiz
