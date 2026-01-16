ALVIN Y EL CURA 10 | EN VIVO

En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el “Cura” Canales de la Vega nos invitan a una conversación sin pretensiones pero cargada de profundidad, humor inteligente y reflexiones inesperadas. Entre anécdotas, sarcasmo y una mirada crítica a la vida cotidiana, este diálogo entre amigos se convierte en un espacio auténtico para compartir ideas y pensar en voz alta.
Acompáñanos en este intercambio honesto y relajado, donde la experiencia y la ironía se cruzan con temas relevantes, memorias personales y una buena dosis de reflexión ligera.
