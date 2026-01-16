Movil - LB1A -
    enero 16, 2026
    ALVIN Y EL CURA 10 | EN VIVO

    Redacción ADN / Staff
    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el “Cura” Canales de la Vega nos invitan a una conversación sin pretensiones pero cargada de profundidad, humor inteligente y reflexiones inesperadas. Entre anécdotas, sarcasmo y una mirada crítica a la vida cotidiana, este diálogo entre amigos se convierte en un espacio auténtico para compartir ideas y pensar en voz alta.

    Acompáñanos en este intercambio honesto y relajado, donde la experiencia y la ironía se cruzan con temas relevantes, memorias personales y una buena dosis de reflexión ligera.

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    En la Salud

    Pintan mural para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

    Decenas de jóvenes del suororiente de la ciudad se sumaron a la convocatoria que...
    Juárez / El Paso

    Entra en operación Coordinación de Transparencia del Municipio

    El acuerdo fue tomado por unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo...
    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013

