octubre 17, 2025
    octubre 24, 2025 | 8:18
    ALVIN Y EL CURA 01 | EN VIVO

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el “Cura” Canales de la Vega nos invitan a una conversación sin pretensiones pero cargada de profundidad, humor inteligente y reflexiones inesperadas. Entre anécdotas, sarcasmo y una mirada crítica a la vida cotidiana, este diálogo entre amigos se convierte en un espacio auténtico para compartir ideas y pensar en voz alta.

    Acompáñanos en este intercambio honesto y relajado, donde la experiencia y la ironía se cruzan con temas relevantes, memorias personales y una buena dosis de reflexión ligera.

    EN VIVO DESDE CHAPA PRIME

    00:00:00
    ALVIN Y EL CURA 00 | Episodio Inaugural

    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el "Cura" Canales de la Vega...
    EN VIVO 9:00 AM
