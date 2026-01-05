A CONTRALUZ 041 | Derecha en Ascenso: El nuevo mapa político de America Latina con Luis Carlos Casiano

La derecha política avanza en múltiples países, desplazando a gobiernos de izquierda y reconfigurando el panorama regional.
En esta entrega, el analista político Luis Carlos Casiano nos acompaña para desgranar los factores detrás de este giro ideológico:
🔹 El triunfo de Javier Milei en Argentina y su impacto continental
🔹 Avances de partidos conservadores en Chile, Colombia y Centroamérica
🔹 ¿Crisis de la izquierda o desgaste del progresismo?
🔹 El papel de los medios, las redes sociales y el voto joven
🔹 ¿Estamos ante una nueva ola regional de derecha o un reacomodo temporal?
Conduce: Mayra Chavez
Una conversación a fondo, sin filtros y con análisis riguroso sobre el rumbo político de Latinoamérica.
