    enero 5, 2026 | 17:02
    A CONTRALUZ 041 | Derecha en Ascenso: El nuevo mapa político de America Latina con Luis Carlos Casiano

    POR Redacción ADN / Staff
    La derecha política avanza en múltiples países, desplazando a gobiernos de izquierda y reconfigurando el panorama regional.

    En esta entrega, el analista político Luis Carlos Casiano nos acompaña para desgranar los factores detrás de este giro ideológico:

    🔹 El triunfo de Javier Milei en Argentina y su impacto continental
    🔹 Avances de partidos conservadores en Chile, Colombia y Centroamérica
    🔹 ¿Crisis de la izquierda o desgaste del progresismo?
    🔹 El papel de los medios, las redes sociales y el voto joven
    🔹 ¿Estamos ante una nueva ola regional de derecha o un reacomodo temporal?

    Conduce: Mayra Chavez

    Una conversación a fondo, sin filtros y con análisis riguroso sobre el rumbo político de Latinoamérica.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

