A CONTRALUZ 040 | HR Business Partner: lecciones clave al cierre de año con Matías Gomes Oliveira

En este episodio especial de A CONTRALUZ, conversamos con Matías Gomes Oliveira sobre los aprendizajes más importantes que nos deja el año y cómo integrarlos para iniciar un nuevo ciclo con mayor claridad, intención y sentido.
Hablamos sobre:
✨ La importancia de hacer un cierre consciente del año.
🧠 Qué aprendizajes personales y colectivos marcaron el 2025.
💬 Cómo transformar los errores en guía para el futuro.
📈 Herramientas para planificar con propósito, no solo con metas.
🧘 El valor del silencio, la pausa y el balance emocional en tiempos acelerados.
Un episodio para reflexionar, tomar aliento y empezar el próximo año desde un lugar más lúcido y alineado.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/