A CONTRALUZ 040 | HR Business Partner: lecciones clave al cierre de año con Matías Gomes Oliveira

En este episodio especial de A CONTRALUZ, conversamos con Matías Gomes Oliveira sobre los aprendizajes más importantes que nos deja el año y cómo integrarlos para iniciar un nuevo ciclo con mayor claridad, intención y sentido.

Hablamos sobre:

✨ La importancia de hacer un cierre consciente del año.

🧠 Qué aprendizajes personales y colectivos marcaron el 2025.

💬 Cómo transformar los errores en guía para el futuro.

📈 Herramientas para planificar con propósito, no solo con metas.

🧘 El valor del silencio, la pausa y el balance emocional en tiempos acelerados.

Un episodio para reflexionar, tomar aliento y empezar el próximo año desde un lugar más lúcido y alineado.

