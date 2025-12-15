Movil - LB1A -
    diciembre 15, 2025 | 16:23
    A CONTRALUZ 040 | HR Business Partner: lecciones clave al cierre de año con Matías Gomes Oliveira

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio especial de A CONTRALUZ, conversamos con Matías Gomes Oliveira sobre los aprendizajes más importantes que nos deja el año y cómo integrarlos para iniciar un nuevo ciclo con mayor claridad, intención y sentido.

    Hablamos sobre:
    ✨ La importancia de hacer un cierre consciente del año.
    🧠 Qué aprendizajes personales y colectivos marcaron el 2025.
    💬 Cómo transformar los errores en guía para el futuro.
    📈 Herramientas para planificar con propósito, no solo con metas.
    🧘 El valor del silencio, la pausa y el balance emocional en tiempos acelerados.

    Un episodio para reflexionar, tomar aliento y empezar el próximo año desde un lugar más lúcido y alineado.

    LOGO ADN Negro

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

